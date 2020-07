A causa di un incidente avvenuto nella galleria Beruiles è temporaneamente chiuso un tratto in direzione Olbia della strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, nel territorio di Posada, in provincia di Nuoro.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo. Le deviazioni sono presenti in loco con uscita obbligatoria al km 115.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile