Una doccia rinfrescante dopo l’ultimo tuffo nel mare di Sardegna, prima di lasciare l’isola. È “After Beach”, il nuovo servizio che l’aeroporto di Olbia offrirà agli utenti, mettendo loro a disposizione uno spazio privato confortevole e igienizzato.

Il servizio, disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22 presso l’area partenze dell’aeroporto, include un kit doccia con asciugacapelli, set asciugamani, tappeto doccia, ciabattine monouso in spugna, bagnodoccia, shampoo e crema corpo, realizzati artigianalmente con l’utilizzo di piante sarde, completamente naturali.

Le varie tipologie d’accesso, suddivise in “Single”, “Double” e “Family”, consentiranno ai passeggeri di usufruire del servizio per la durata massima di 40 minuti, garantendo inoltre dei servizi aggiuntivi gratuiti quali il deposito di un bagaglio presso il Deposito bagagli, l’accesso al Fast Track, nonché uno sconto del 50% per l’ingresso nell’esclusiva Club Lounge dell’aeroporto.