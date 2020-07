Alle prima ore dell’alba di oggi, il personale del Corpo di Polizia Locale, in servizio di presidio nel centro storico (piazza Yenne) ha arrestato una persona di nazionalità ganese che dopo un litigio con altro individuo ha commesso violenza, minaccia, resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiato un veicolo di servizio. L’uomo è stato condotto per direttissima in Tribunale.

L’arresto, effettuato dagli agenti è stato convalidato dal giudice e, al termine del processo, prosegue con gli arresti domiciliari (con il solo consenso di spostarsi per recarsi presso un centro umanitario per consumare i pasti).