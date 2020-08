“L’elevato numero di immigrati algerini che sarebbero positivi al Covid 19 risulta preoccupante considerato che la Sardegna è stata da sempre Isola quasi libera dal Corona Virus”.

Lo afferma Salvatore Deidda, capogruppo Fdi in Commissione Difesa che da tempo denuncia “l’immobilismo dei Governi davanti al fenomeno sbarchi”. “Siamo stanchi dell’atteggiamento di questo Governo che ignora la gravità della situazione – continua Deidda – abbiamo da sempre mal sopportato gli sbarchi degli algerini che arrivano in Sardegna per fare i propri comodi ma ora l’Isola deve diventare pure il centro Covid dell’Algeria?”.

“Se non vedremo misure concrete come accordi con l’Algeria per sorvegliare i mari con la nostra Marina Militare, blocco degli arrivi e rimpatri immediati, organizzeremo manifestazioni, pacifiche ma determinate, per svegliare il Governo”, conclude il parlamentare sardo.