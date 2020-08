Ancora falsi siti civetta, dopo “Primigi”, “Geox”, “Salomon”, “Naturino”, “Benetton” e “Diadora” segnalati anche dallo “Sportello dei Diritti” nei giorni scorsi, anche il noto marchio “Pollini” finisce incolpevolmente per diventare un nuovo specchietto per le allodole. A segnalare la truffa la Polizia Postale sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” con un post e lo screenshot del falso sito: “Ennesimo tentativo di truffa sulla rete. Attraverso due falsi siti internet viene pubblicizzata la vendita, a prezzi irrisori, di articoli del noto marchio di scarpe e abbigliamento “Pollini”.

I siti truffaldini “scarpepollini.xyz” e “sandalivendita.online” riportano logo e informazioni del tutto simili e sovrapponibili a quelli che compaiono sui canali ufficiali dell’azienda, inducendo l’ignaro utente finale a fare acquisti online nella convinzione di trovarsi sul sito ufficiale del marchio “Pollini”.

La società “POLLINI RETAIL S.p.A.”, ha già provveduto a disconoscere i falsi siti.

Una serie di frodi che dimostrano come i siti civetta siano una delle modalità più utilizzate dai truffatori telematici per far cadere disattenti potenziali acquirenti nella loro rete, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Perché nonostante gli avvertimenti e gli inviti all’attenzione che continuamente rivolgiamo, sono ancora troppi i cittadini che attratti da offerte irrisorie reagiscono d’impulso e si fanno fregare facilmente. Il modo migliore per difendersi, è quello di seguire fedelmente le indicazioni della Polizia Postale.