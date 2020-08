Incidente stradale questa mattina nella via Is Maglias dove un 53enne di Cagliari alla guida di una bicicletta mentre percorreva via Hermada in direzione via Is Maglias nel senso di marcia opposto a quello consentito si è scontrato con un autobus che percorreva la corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici in direzione viale Merello.

Il ciclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.