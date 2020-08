Giornata molto impegnativa per gli uomini dell’antincendio regionale che stanno operando in diversi fronti per numerosi incendi che stanno bruciando ettari di territorio.

L’ultimo incendio si è sviluppato a Nurri in località M. Cugussì dove sta operando un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Isili.