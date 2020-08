“50 chilometri, quattro passi appenninici, tre laghi per 2500 metri di dislivello: tra crinali, boschi, prati e vallate verdi, o ricoperte di un manto di neve bianca, torrenti, cascate, storia e cultura, identità e folclore, tra panorami mozzafiato e cieli azzurri”, così il Sindaco di Abetone, Diego Petrucci presente l’evento in programma il 9 agosto.

“Una via sospesa tra il mare e le Alpi, un trekking di 3 giorni da fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, oppure con gli sci o le ciaspole, un pezzo meraviglioso di Appennino, con possibilità di pernottamento in bivacchi, rifugi, hotel, o campeggi, che il 9 agosto 2020 verrà percorso tutto d’un fiato, in una sola tappa dall’alba al tramonto”.