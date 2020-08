Il teatro di guerra in Siria si arricchisce di un nuovo attore sul campo, infatti quanto riferiscono i media turchi, l’Egitto ha inviato in Siria quasi 150 soldati per sostenere le forze militari del governo di Bashar al-Assad.

I soldati sarebbero stati inviati nella zona di Idlib attraverso l’aeroporto militare di Hama, ha affermato l’Agenzia Anadolu.

L’agenzia turca ha riferito che le truppe sono state successivamente schierate nell’area di Khan al-Asal nella provincia occidentale di Aleppo e intorno alla città di Saraqib, nell’area meridionale di Idlib.