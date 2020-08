Con un post pubblicato nei social, il Sindaco di Sanluri, Alberto Urpi ha comunicato la presenza in paese di 4 nuovi casi positivi.

“Prima che lo sappiate dai giornali, è mio dovere informare tutti che l’ ATS mi ha comunicato l’esistenza di 4 casi di positività al Covid19 nel nostro comune, ci tengo a precisare che si tratta di una unica famiglia molto attenta, che non appena è arrivata a Sanluri (essendo residenti all estero) ha subito richiesto e ottenuto il tampone”, scrive il sindaco.

“Si sono chiusi in casa fin dal giorno del loro arrivo e quindi del risultato delle analisi, e adesso ci staranno fino prossimo tampone (tra 14 gg), prosegue il post –

La Asl sta ricostruendo la catena dei contatti e sta già chiamando tutti per eseguire i tamponi”.