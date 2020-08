“Escludiamo che possa essere stata presa da qualcuno. Crediamo si sia allontanata da sola, ma non sappiamo dove e perché”. Così Gianfranco Sandrini, amico della famiglia della 36enne Elisa Soldi, bresciana di Botticino, svanita questa notte dalla casa dove stava trascorrendo le vacanze con la madre in Sardegna.

“Siamo andati a cena tutti insieme a Villasimius in un ristorante che aveva scelto lei” racconta Sandrini. “Eravamo io, mia moglie, Elisa e sua mamma. Poi siamo tornati a casa e lei si è fermata in terrazza mentre sua madre è andata a dormire. Quando verso le tre si è svegliata si è accorta che la figlia non c’era più e abbiamo lanciato l’allarme” racconta l’amico di famiglia. Per tutta la giornata sono proseguite le ricerche che al momento non hanno dato esito. Elisa Soldi lavora come impiegata nell’azienda di famiglia gestita dal fratello ed è in vacanza per 15 giorni in Sardegna con la madre.

Notizia di riferimento: