Incendio all’alba nelle campagne del comune di Uri.

Le squadre di terra, presenti sul posto, hanno deciso di chiedere l’intervento aereo per arginare le fiamme. Dalle basi di Limbara e di Santa Maria (Bosa) sono partiti due elicotteri del Corpo forestale per raggiungere il luogo dell’incendio, in località Marroso.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ittiri.