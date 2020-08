Era svanita nel nulla nella notte tra venerdì e sabato Elisa Soldi, ragazza 36enne originaria di Brescia, ma questa mattina intorno alle 11 è stata ritrovata.

La giovane è stata avvistata da un elicottero dei vigili del fuoco non lontano dal luogo della scomparsa, avvenuta nella borgata di San Pietro a Castiadas. Era stata la madre a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per avviare le ricerche.

“L’hanno recuperata poco fa vicino a casa. Dobbiamo capire cosa sia successo, ora la portano per controlli in ospedale, ma sta bene” ha detto Gianfranco Sandrini, amico di famiglia che abita in un appartamento in Sardegna vicino a dove hanno passato le vacanze la 36enne e la madre.

