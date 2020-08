Un luogo che cura. Quattro mura che accolgono, intrattengono, stimolano, assecondano, rassicurano. E’ questo il senso e l’obiettivo dell’Alzheimer Caffè – Il Caffè degli abbracci, l’ambiente terapeutico progettato, realizzato e inaugurato ad Assemini dall’Associazione Alzheimer Cagliari in collaborazione col CESAP (Centro Elaborazione Servizi Alla Persona) e in presenza della sindaca Sabrina Licheri.

In un ambiente terapeutico nulla è lasciato al caso: organizzazione e geometria degli spazi, arredamento, colori, tutto è finalizzato alla riduzione dei rischi, alla facilitazione sensoriale, all’interazione e all’orientamento. Non solo architettura, quindi, ma luogo di sviluppo delle relazioni.

“Tempo fa feci una promessa importante a mia madre, deceduta per cause consequenziali all’Alzheimer: le promisi che avrei creato qualcosa che ancora non c’era e che potesse dare quel sollievo, l’abbraccio di una mamma, quella mano tesa nel momento del bisogno, l’ascolto attivo, la possibilità di potersi svuotare dal logorio che crea la gestione di un paziente con demenza”. Maria Stefania Putzu, presidentessa di Alzheimer Cagliari, racconta così, emozionata, l’origine del suo progetto, che ha visto la luce anche grazie al fondamentale supporto del CESAP.

Dopo il taglio del nastro l’esibizione de Le note stonate, il coro composto da un esilarante gruppo di pazienti affetti da demenza, ha intrattenuto, ed emozionato, i presenti dimostrando anche l’efficacia di percorsi non farmacologici nel mantenimento delle abilità residue e nel miglioramento della qualità della vita di pazienti ma anche dei familiari che, affidando i loro cari nelle esperte mani dei volontari, trovano un supporto fondamentale nella gestione del lungo cammino con l’Alzheimer.

Il Caffè degli abbracci è un progetto importante per tutta la Sardegna, il primo a livello regionale: è la risposta a un grido d’aiuto di chi, consapevole dell’assenza di un percorso di guarigione e di una terapia farmacologica efficace, ha bisogno di non sentirsi solo. In questa casa di tutti, tutti si sentono a casa, e tutti rispondono allo stesso appellativo, quello di persone. Persone che assistono persone che non sono più quello che erano ma che, pur sempre, sono. E sono con dignità. Ed è questo il punto focale: l’ambiente terapeutico favorisce la diminuzione della distanza tra ciò che la persona vorrebbe essere e quello che invece, di fatto, è.

L’Alzheimer caffè si trova ad Assemini in via Cagliari 181.

Pagina Facebook qui

Pagine Facebook con contatti dell’Associazione Alzheimer Cagliari qui

Pagina Facebook con contatti del CESAP qui