Un’enorme gru è crollata durante i test di carico in un cantiere navale governativo nel sud dell’India, uccidendo almeno 11 lavoratori e ferendone altri cinque. Il mezzo meccanico si è schiantato contro il terreno rompendosi in mille pezzi nel cantiere Hindustan a Vishakhapatnam, una città portuale nello stato dell’Andhra Pradesh. Aperta un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente.

Fonte: LaPresse