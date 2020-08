Ha avuto un malore e si è ribaltato con la sua canoa, mentre si trovava in mare nello specchio d’acqua che amava di più, sotto la Sella del Diavolo a Cagliari. Tragedia oggi al Poetto, è morto Gianfranco Puddu, 71 anni, in pensione, conosciutissimo per essere stato allenatore e dirigente di società di calcio e calcio a 5.

Era uscito con la sua canoa e si trovava vicino alla Sella del Diavolo quando a causa di un malore si è ribaltato. Altri canoisti che si trovavano poco distante sono subito intervenuti per aiutarlo. Sul posto è sono arrivati un battello veloce e una motovedetta della Guardia costiera. Sono stati gli stessi canoisti a trasportare velocemente al porticciolo di Marina Piccola il 71enne, già privo di sensi. Ad attenderlo c’erano i medici del 118 che hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sul profilo Facebook di Puddu. Sulla pagina ufficiale della Figc-Lnd Sardegna è stata pubblicata la foto di Gianfranco Puddu e un ricordo dell’ex allenatore scomparso.