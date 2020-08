Lite in famiglia questo pomeriggio in una abitazione popolare del quartiere Santa Maria di Pisa a Sassari, nel corso della quale una donna è rimasta ferita. L’episodio si è verificato verso le 19 quando una lite familiare per futili motivi tra due fratelli è degenerata. L’uomo ha afferrato un coltello da cucina ed ha colpito la sorella 30enne con due fendenti.

I vicini, udite le grida di richieste d’aiuto della donna, hanno chiamato il 113. La Sala operativa, appreso il fatto e conoscendo la situazione dei due, ha inviato sul posto una pattuglia ed un’ambulanza. La donna è stata portata al pronto soccorso del SS Annunziata non in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche del fratello, pregiudicato ben noto alle forze dell’ordine, che è scappato e ora ricercato per tentato omicidio dalla Squadra mobile e dalle Volanti.

Notizia in aggiornamento.