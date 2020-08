Un’abitazione è andata a fuoco intorno alle 21:30 al secondo piano di una palazzina in via Malfidano nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione dove in via precauzionale è stata evacuata una famiglia.

Le presunte cause del rogo sembra siano dovute ad un cortocircuito provocato da una lavatrice.