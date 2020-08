Intervento della squadra di pronto intervento “4A” dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Cagliari con sede nel porto, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 del Comando, intorno alle 04:00 in via Schiavazzi nel quartiere Sant’Elia, per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Gli operatori Vvf, giunti sul posto con un’APS e l’ausilio di un’autobotte inviata dalla sede centrale, hanno delimitato l’area, provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo e messo in sicurezza l’area circostante.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.