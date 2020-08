Grande attesa a Portoscuso per l’arrivo delle suore Ancelle del Signore. Sabato 8 agosto 18.45 la comunità accoglierà le religiose alla Tonnara Su Pranu alla presenza, tra gli altri, di sindaco e parroco. In programma la Santa Messa Solenne: alle suore saranno consegnate le chiavi della casa religiosa e della scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale San Vincenzo – luogo in cui le religiose presteranno il loro servizio -nel territorio della parrocchia Vergine d’Itria. Al termine della Santa Messa le suore saranno accompagnate alla casa religiosa in via Azuni.

La scuola dell’infanzia paritaria San Vincenzo fu inaugurata nel 1946 per volontà del parroco Don Camillo Cincotti. Il primo Istituto religioso femminile a cui attraverso una convenzione fu affidato il compito di educare i bambini fu quello delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. Dal 1952 la scuola fu affidata all’Istituto delle suore Orsoline di San Girolamo in Somasca che è rimasta a Portoscuso fino al 2017.

“Soprattutto per le famiglie e per le nuove generazioni – spiega il parroco don Giulio Demontis – le suore sono considerate un istituzione per l’opera di apostolato che svolgono verso i bisognosi, gli anziani, i malati e con la visita alle famiglie colpite da lutto. Un altro motivo di gioia è dovuto al fatto che l’Istituto delle Ancelle del Signore ha eretto per la prima volta una casa religiosa nella nostra terra sarda, e in modo particolare nella nostra diocesi di Iglesias, ormai povera di comunità religiose maschili e femminili”.