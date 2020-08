E’ stata riaperta al pubblico, sabato 1 agosto, la Torre campanaria della Cattedrale di Cagliari. Situata nel cuore della città e più precisamente nella piazza Palazzo 4/a, cittadini e turisti potranno riappropriarsi di uno dei punti panoramici più alti della città, con una vista che spazia dalla cupola della chiesa, ai tetti del quartiere storico di Castello, alla Sella del Diavolo, allo stagno di Molentargius e al Golfo degli Angeli.

La torre resterà aperta dal lunedì al sabato con i seguenti orari: 9:30/13:30, 16:30 18:30.

La visita potrà essere effettuata in sicurezza, grazie ai protocolli messi in atto per il contenimento e la prevenzione della pandemia da Coronavirus. Pertanto, verrà favorito il tiket d’accesso alla Torre tramite prenotazione, l’ingresso avverrà a turni predeterminati per ridurre al massimo i tempi di attesa rispetto alle visite senza prenotazione e secondo un numero contingentato di persone in modo da garantire il necessario distanziamento interpersonale. L’accesso alla biglietteria sarà riservato a una sola persona per volta. Gli altri visitatori dovranno attendere in coda mantenendo la distanza di sicurezza, secondo le indicazioni fornite dal personale preposto all’accoglienza.

A comunicarlo l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari con l’associazione culturale Orientare.