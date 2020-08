È morto nella giornata di domenica 2 agosto a Sassari all’età di 78 anni il politico del Pd, Bruno Dettori, ex senatore ed ex sottosegretario. Fu anche docente universitario alla Facoltà di Agraria dell’ateneo sassarese.

Inizia nel 1990 l’esperienza di Bruno Dettori all’interno delle istituzioni, con l’elezione a consigliere comunale di Sassari per la Dc. Nel 1994 ha conquistato un posto nel Consiglio regionale della Sardegna, dove è eletto come esponente del Patto Segni.

Elezione confermata nel 1999 nelle file dei Democratici per Prodi. Nel 2001 arriva al Parlamento, eletto al Senato con la Margherita. Cinque anni più tardi aveva visto sfumare il bis di mandato a Palazzo Madama, ma era entrato a far parte della compagine del Governo Prodi II, dove era chiamato a ricoprire il ruolo di sottosegretario all’Ambiente e Tutela del territorio e del mare.

Esponente di spicco dell’Ulivo e del Pd in Sardegna, non ha mai smesso di occuparsi del bene comune, agendo nelle retrovie del partito per lasciare spazio alle nuove generazioni di politici.