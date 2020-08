Manca poco all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, a meno di due anni dal crollo del Morandi che il 14 agosto 2018 portò via con sé 43 vite. Il nuovo ponte San Giorgio è stato completato in 15 mesi di lavori no-stop e sarà riconsegnato alla città nel pomeriggio, con una cerimonia inaugurale che inizierà alle 18:30.

Fu immediata la reazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, capace in breve tempo di inviare oltre 400 unità. Il Centro Operativo Nazionale inviò subito da Lombardia, Toscana e Piemonte 100 unità USAR (Urban Search and Rescue) per il soccorso in macerie, 44 cinofili, mezzi di scavo, nuclei NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), esperti SAF (Speleo Alpino Fluviali) e tre elicotteri in supporto al Reparto di Genova.

L’enorme sforzo dei Vigili del Fuoco, in uno scenario di “guerra”, portò al salvataggio di numerose persone bloccate tra le macerie e nei propri veicoli.

Presenti fino alla fine della demolizione, i Vigili del Fuoco hanno garantito la sicurezza nel cantiere fino all’esplosione delle ultime pile del ponte.