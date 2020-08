Le forze politiche della maggioranza di centrodestra sono in fibrillazione. Sarà dicembre, secondo quanto apprende l’ANSA, il mese in cui il governatore Christian Solinas dovrebbe sottoporre la sua Giunta a tagliando, ma già all’indomani della tornata elettorale di ottobre per le Comunali le idee del presidente sul futuro assetto della sua squadra cominceranno a delinearsi con più chiarezza. Ma sin da ora, gli attuali dodici assessori si chiedono a chi toccherà lasciare l’incarico.

I cambi sono legati alla qualità del lavoro svolto sinora da ciascuno, ma anche a variabili diverse. Per esempio, al fatto che il gruppo dell’Udc, che conta sei consiglieri e ha un solo assessore, Andrea Biancareddu alla Cultura, chiederà con il suo leader Giogio Oppi che dal rimpasto il suo partito esca con almeno due deleghe. Come quelle di Forza Italia, che però ha solo quattro consiglieri. In questo momento, tra gli assessori che più di altri rischiano di dover lasciare ci sono il sardista al Turismo Gianni Chessa e la responsabile dell’Agricoltura Gabriella Murgia. Chessa paga il caso TurSport, ovvero aver proposto con un emendamento al ddl salva-imprese da quasi 190 milioni di euro, un finanziamento da 5,7 mln per un’associazione, TourSport appunto, che organizza manifestazioni sportive con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici. Emendamento contestato dall’opposizione, considerata la natura di una legge studiata a tavolino per far fronte all’emergenza economica legata al Covid, e del quale lo stesso presidente Solinas ha detto di non sapere nulla.

Ma in Aula la proposta è comunque passata. Quanto alla Murgia, sono mesi che è soggetta al fuoco amico della maggioranza, prima della Lega, poi dello stesso Psd’Az, per non parlare degli attacchi periodici che arrivano dalle associazioni agricole. Quanto al responsabile degli Enti locali, Quirico Sanna, le indiscrezioni sono contrastanti: non rischierebbe secondo alcuni, ma per altri sarebbe uno degli assessori che Solinas vorrebbe cambiare. In bilico anche due dei tre leghisti in Giunta: Valeria Satta (Affari generali) e Giorgio Todde (Trasporti). Stasera alle 19 il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili sarà ricevuto a Villa Devoto dal presidente della Regione. Con lui ci saranno i tre esponenti dell’Esecutivo, il capogruppo Dario Giagoni e il vice Pierluigi Saiu. L’incontro era programmato da tempo, ma inevitabilmente il rimpasto sarà uno dei punti all’ordine del giorno. Sembrano solide le posizioni del terzo assessore della Lega, Mario Nieddu (Sanità), dei due di Forza Italia, Giuseppe Fasolino (Bilancio) e Alessandra Zedda (Lavoro), di Anita Pili (Industria) indicata da Sardegna 20Venti, di Gianni Lampis di Fratelli d’Italia (Ambiente), e di Roberto Frongia (Riformatori). E’ certo, però, che tutti dovranno fare i conti con le richieste dell’Udc alla luce della posizione rafforzata all’interno della maggioranza.