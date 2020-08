L’ispettorato del Lavoro di Cagliari- Oristano ha scoperto 12 dipendenti in nero presso una società che offre servizi di accoglienza del pubblico, in un’area in cui si svolgeva attività di spettacolo nel cagliaritano.

I 12 lavoratori, tutti di giovane età, erano privi di contratto d’assunzione e di copertura previdenziale ed assicurativa.

La società che gestisce il servizio dovrà pagare sanzioni che possono arrivare fino a 43.200 euro con l’obbligo di regolarizzare le posizioni dei dipendenti presso INPS e INAIL.

Inoltre, la stessa attività è stata sospesa. Tale sanzione costerà al titolare ulteriori 2.000 euro.