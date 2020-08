In Sardegna non è previsto alcun distanziamento di sicurezza a bordo di autobus urbani ed extraurbani, sui treni e nelle metropolitane, ma anche in auto e in taxi perchè, a seguito di un’ordinanza adottata dal presidente della Regione Christian Solinas e prorogata il 31 luglio, già dal 15 luglio scorso è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere nei mezzi del trasporto pubblico locale.

Nella stessa ordinanza è ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (Tpl) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici.