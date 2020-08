L’Anfiteatro Romano potrebbe riaprire grazie a una variazione di bilancio che andrà in aula martedì 4 agosto e nella quale sono stati stanziati 200mila euro per la progettazione del restauro, che però richiederà almeno altri 2 milioni di euro.

“Che emozioni, che suggestioni le sere d’estate all’Anfiteatro Romano. Ve le ricordate? Io sì”, scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Dalle sensazioni ai fatti: nella variazione di bilancio che domani andrà in aula sono stati stanziati 200mila euro per la progettazione del restauro. Che però richiederà almeno altri 2 milioni di euro.

“È un passo ulteriore per restituirlo ai nostri concittadini – scrive Truzzu – ai sardi e ai turisti e per riprendere anche gli spettacoli”. Le prospettive: “Di sicuro – conclude il sindaco – non potranno trovare spazio 5000 ospiti come un tempo, ma è certo che la musica lì tornerà ad essere di casa. Perché questa è la mia volontà, la volontà della Giunta e della maggioranza che oggi governa Cagliari”.