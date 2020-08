Ogni presidio ospedaliero della provincia di Sassari è al collasso per carenza di organico. Dalle Cliniche, al Santissima Annunziata, passando per i nosocomi di Alghero Ozieri e Thiesi, in nessun luogo si può vantare un organico al completo. Così a farne le spese sono i rapporti tra infermiere e paziente, e ostetrica – paziente, che non si avvicinano minimamente a quelli auspicabili. Lo riporta la Nursind Sassari con una nota, rimarcando come i cittadini abbiano ancora importanti e gravi difficoltà per prenotare una visita specialistica di qualsiasi specialità, e gli infermieri, le ostetriche e gli oss abbiano tutt’oggi i problemi irrisolti di sempre, dovuti appunto alla carenza dell’organico.

“Le parole dell’assessore della Sanità Mario Nieddu sono solo proclami che non hanno riempito le corsie di personale” denuncia Fausta Pileri, segretaria territoriale NurSind, sindacato autonomo degli infermieri, in relazione alla drammatica situazione del Nord Sardegna.

“Ci troviamo ad agosto 2020 con una situazione invariata rispetto alle preoccupazioni che avevamo già manifestato all’inizio dell’anno. Dunque è così che, anche quest’anno, le assunzioni non hanno avuto corso né per quanto riguarda il personale infermieristico né per il personale ostetrico e neppure per quello di supporto”.

“La risoluzione di molti problemi – ha proseguito Pileri- passa proprio dall’assunzione di personale e dalle mobilità, che avrebbero potuto essere d’aiuto per superare questo periodo di forte carenza di organico e di emergenza pandemica. Ma neanche in una situazione così estrema la politica e la dirigenza hanno mantenuto gli impegni presi: nessun concorso, nessuna assunzione”.

Il sindacato denuncia anche come manchi ancora la fotografia precisa delle piante organiche e dei fabbisogni delle figure professionali e di supporto, che consentirebbe di focalizzare “le voragini dell’organico a partire dal territorio fino ai presidi ospedalieri”.

“La AOU di Sassari – ha ribadito la rappresentante del NurSind – che a parole si è si è professata a favore delle assunzioni degli infermieri, in vista anche delle ferie estive, si è limitata alle chiamate, attraverso le agenzie interinali, di circa 25 infermieri, i quali con tutta la buona volontà non bastano neppure a sopperire le malattie gravi e le maternità preesistenti al periodo Pandemico. Questa politica del risparmio nel gestire la sanità non è vincente, come abbiamo potuto constatare di recente con i drammatici avvenimenti dovuti al Coronavirus”.