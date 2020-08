Sfiorata la tragedia a Cala Domestica, nella costa sudoccidentale della Sardegna: il mare era mosso, ma un bagnante ha deciso di fare comunque il bagno, rischiando di annegare. Un bagnino dello stabilimento si è prontamente tuffato in acqua, salvando così la vita a rischio; successivamente sono accorsi sul posto anche i carabinieri e l’ambulanza del 118.

La sindaca di Buggerru, Laura Cappelli, si è sfogata sui social in relazione all’episodio verificatosi in una delle spiagge più frequentate dell’Isola durante la stagione turistica. “Non lamentatevi – questo lo sfogo della prima cittadina – quando il bagnino vi riprende per i vostri tuffi nel mare mosso, quel fischio vi sta salvando la vita. E scusatemi se sono poco diplomatica, ma dopo avervi salvato la vita io vi prenderei a calci nel sedere, perché oltre alla vostra, mettete a rischio la vita dei bagnini di salvataggio, che tra l’altro potrebbero evitare di intervenire durante mareggiate di questo tenore”.

Ringraziamenti a bagnini, Croce azzurra e militari. Poi un’altra considerazione: “Se non ci fosse stato il segnale telefonico, oggi staremo scrivendo altro. Siate prudenti. Con il mare non si scherza”.