Dopo il grande successo delle precedenti edizioni ritorna a Santa Teresa Gallura il Silent Sardinia Festival, manifestazione di successo che lo scorso anno ha coinvolto migliaia di persone e un pubblico a 360 gradi composto da giovani, famiglie, residenti e non solo. L’appuntamento è per mercoledì 5 agosto con l’avvio della manifestazione inizialmente previsto per domani ma spostato di un giorno a causa del forte vento atteso in città. La particolarità del Festival, ideato e organizzato dall’associazione Culturale ‘Roerso Mondo’ in collaborazione con il Comune di Santa Teresa Gallura che ha finanziato l’evento e curato i protocolli di sicurezza, sta nella modalità di trasmissione dei contenuti sonori che sono fruibili esclusivamente tramite sistema Wireless multicanale.

SILENTKIDS. Si parte il 5 agosto e per i più piccoli l’appuntamento sarà nella spiaggia Rena Bianca dalle ore 21.30 (1° replica) e 22.30 (2° replica), con il Variety Show destinato ai bambini (3-10 Anni). Lo spettacolo di 40 minuti vedrà l’esibizione dell’attrice Ania Rizzi Bogdan in “Silent Tales” che interpreta la favola “Marea e la storia del pesciolino d’oro”. A seguire l’artista di strada Alberto Fontanella from Karakasa Circus. Durante i minuti di attesa tra uno show e l’altro sarà possibile ascoltare, per i più piccoli, una selezione di favole di Gianni Rodari, interpretate da Gianni Moi e Alessandra Prato e per i più adulti, un audiodocumentario sulla storia della Torre di Longonsardo.

MUSICA. Sempre mercoledì 5 agosto, dopo il grande successo delle edizioni 2017, 2018 e 2019 ritorna a grande richiesta la coloratissima “Silentdisco Night A Rena Bianca – Santa Teresa Gallura”. Sarà possibile selezionare dalla cuffia, fornita gratuitamente al pubblico, con un semplice Click tra 3 generi musicali diversi. Per scatenare un pubblico di tutte le età e gusti musicali. La musica spazierà tra i generi più disparati e si potrà ballare dalle hit del momento alla musica Revial, Balkan, Rock’N Roll. Sempre in tema di musica, venerdì 7 agosto dalle ore 22.30, Sara Loreni Silent concert. L’appuntamento vedrà salire sul palco la cantante e polistrumentista dal curriculum d’eccezione e forte presenza scenica presenta il suo nuovo Album “Neve a Maggio”. Sara Loreni è una performer, producer e cantautrice Italiana che unisce la scrittura pop all’elettronica in uno stile unico usando la voce come strumento e le nuove tecnologie.

YOGA. Venerdì 7 dalle ore 20 nella spiaggia Rena Bianca va in scena una serata yoga particolarissima e innovativa. Grazie all’utilizzo delle WiFi Headphones l’esperienza sonora diviene avvolgente. Silent Ecstatic yoga è un nuovo modo di creare consapevolezza corporea e libera espressione in musica. La pratica di Yoga Flow a cura di Laura Basile guiderà i partecipanti alla centratura di corpo e mente, riscaldando a livello muscolo-articolare e soprattutto attivando l’ascolto. Durante l’appuntamento inframezzi al violino dal vivo con Michele Moi.