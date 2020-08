Un ordigno bellico in fondo al mare davanti alle coste di Sant’Antioco, a Su Portixeddu accuau. E, in attesa dell’intervento da parte del Nucleo specializzato in operazioni di bonifica, scatta nella zona il divieto di balneazione.

La bomba é stata notata da un bagnante a pochi metri di profondità. Interdetti per un raggio di cento metri anche il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione.