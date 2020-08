Incidente stradale questa sera nel quartiere San Michele, a Cagliari.

ll conducente di uno scooterone Honda SH, un 23enne di Cagliari, nel percorrere piazza San Michele in direzione via San Michele, arrivato in corrispondenza della Chiesa, per motivi ancora da accertare ha investito un pedone, un cagliaritano di 79 anni, intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Il pedone è rovinato sull’asfalto ed è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.