La nazionale Italiana di Badminton ha scelto la Città Metropolitana di Cagliari come sede per uno degli allenamenti collegiali in programma prima della ripresa dei Campionati e dell’attività Internazionale che nel 2021 culminerà con i Giochi Olimpici e i campioni si esibiranno al Bastione di Saint Remy.

Veniva annunciato con enfasi dall’assessore Alessandro Sorgia l’evento promosso a Cagliari, ma il risultato è più che deludente, infatti la nazionale di è esibita davanti a pochissime persone.

Ovviamente la colpa non è di certo dei nazionali del Badminton ma evidentemente il Comune di Cagliari non è stato capace di stimolare turisti e cittadini cagliaritani.

Insomma un disastro d’immagine per la nostra città, ma tutto ripagato, almeno speriamo, da un video promozionale della città con l’ausilio di droni che farà il giro di tutta l’Italia.

E pensare che l’assessore Sorgia aveva annunciato: “In un momento di crisi dei flussi turistici tradizionali, cercare di aprire nuove strade utilizzando le grandi potenzialità della Sardegna e di Cagliari in particolare, è un indubbio merito di cui va dato atto al Comune di Cagliari che ha abbracciato in maniera entusiastica la proposta proveniente dalla Federazione Badminton”.