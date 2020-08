Programmato per giovedì 6 agosto 2020, l’intervento di derattizzazione avverrà in via Generale Cantore (tra le vie Toti e Dell’Abbondanza), via Corona (tra via Salvo D’Acquisto e i parcheggi), la via Conte Verde (angolo via Duca Di Genova) e piazza Dei Carrubi a Pirri a partire dalle 8,30 del mattino.

Prescrizioni da osservare:

Non danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

Non toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;

Non introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;

Non abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.

È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.