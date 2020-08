Prosegue l’emergenza alimenti per i gatti che vivono in strada, accuditi dai volontari dell’associazione “Zampe Matte” che hanno lanciato un nuovo appello per donare il cibo e materiali per accudire i gatti.

Con l’emergenza Covid-19 ha peggiorato la situazione dei volontari animalisti di Zampe Matte che nel territorio di Flumini di Quartu hanno creato un rifugio con 180 gatti e che accudiscono altri 150 mici per le strade del territorio.

I volontari portando cibo e creando piccole dimore di fortuna, cercano di rendere la vita più semplice a queste piccole creature. Ora chiedono un aiuto, una piccola donazione di cibo per i gatti: ” Chiunque potesse aiutarci ci contatti al 3351467414, abbiamo bisogno di una mano per dare un sorriso ai tanti gatti che ci sono qui a Quartu”.

Per informazioni contatta Rifugio Zampe Matte