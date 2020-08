Un caso di Covid 19 anche a Villamassargia, nel Sulcis. Lo ha segnalato su Facebook la sindaca Debora Porrà. A sua volta la prima cittadina aveva ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS Sardegna-Assl Carbonia “Nell’arco di tempo intercorso tra la comunicazione e questo messaggio – riferisce – mi sono accertata delle condizioni di salute della persona interessata, dei suoi congiunti e dei provvedimenti da adottare per tutelare la salute pubblica”.

Poi l’invito alla cittadinanza a rispettare con responsabilità le norme anti-covid e a non sottovalutare il pericolo. “verranno attuate le massime precauzioni per consentire ai cittadini di proseguire le proprie attività in sicurezza, siamo da mesi in stato di allerta e siamo organizzati per gestire ogni altro eventuale contagio. Purtroppo, dobbiamo convivere ancora per un po’ di tempo con gli effetti della pandemia. Non lasciamoci travolgere dalla paura. Il passato lockdown ci ha insegnato a saper essere distanti ma uniti. Non lasciamo che il virus scalfisca il nostro senso di comunità”.

Il post del comune di Villamassargia su Facebook