La Filt-CGil della Sardegna ha definito ‘positivo’ l’incontro avvenuto con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che ha confermato la modifica della norma del decreto Cura Italia per riuscire a erogare la cassa integrazione fino a 10 mesi ai 1.453 lavoratori di Air Italy in liquidazione.

“Una volta che il decreto sarà convertito in legge la compagnia aerea potrà chiedere l’attivazione della cassa integrazione che – osserva – il segretario Arnaldo Boeddu – avverrà con un accordo da sottoscrivere presso il ministero del lavoro in presenza dei rappresentanti del Mit, del Mise, delle Organizzazioni Sindacali e dei rappresentanti delle due regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia). Non dovrebbero esserci ulteriori intoppi considerato che la ministra, nella giornata di ieri ha sentito i vertici di Airitaly che detengono la maggioranza azionaria i quali hanno accettato di collocare i lavoratori in Cigs per 10 mesi. Entro la fine del corrente mese di agosto dovrebbe esserci un ulteriore incontro in maniera da perfezionare questo iter e procedere contestualmente alla riattivazione del tavolo interministeriale per dare una prospettiva di lavoro per i 1.453 lavoratori Airitaly. Oggi – precisa il leader della Cgil Trasporti della Sardegna Arnaldo Boeddu – abbiamo conquistato ufficialmente 10 mesi di tempo che dovranno essere utilizzati al meglio per trovare soluzioni alternative al licenziamento ed alla perdita di un Know how maturato in oltre 55 anni di esperienza”.

