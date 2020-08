Incidente stradale nel pomeriggio tra un auto e uno scooter sulla rotonda tra via Cadello e via Is Mirrionis.

Appena impegnata la rotatoria, una Renault Clio condotta da un 40enne si è scontrata con uno scooterone condotto da un 55enne.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista che dopo l’urto ha impattato violentemente al suolo, rimanendo ferito.

Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.