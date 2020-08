La Costa Paradiso è invasa dai rifiuti e i proprietari delle case della zona hanno presentato un esposto in Procura. Non solo emergenza rifiuti: il pericolo di incendi mina la serenità dell’oasi turistica del nord Sardegna.

“Siamo preoccupati. Peggio: terrorizzati che da un momento all’altro divampi un rogo”, denuncia Diana Lanciotti, scrittrice e giornalista lombarda che vive nella zona di Costa Paradiso. “Da mesi – denuncia – si sono accumulate in tutto il territorio, a bordo strada e vicino alle isole ecologiche, montagne di sfalci delle potature, che si sono seccati diventando altamente infiammabili. A questi cumuli si aggiungono sacchi di immondizia che non vengono rimossi”.

Nel centro turistico fra i più rinomati della Gallura malumore e paura sono palpabili. “Siamo oltre duemila proprietari di case, e paghiamo regolarmente e profumatamente la Tari e, chi non è residente, l’Imu. Eppure – attacca Lanciotti – veniamo trattati in modo indegno da chi dovrebbe offrirci servizi essenziali. Una situazione di degrado e inciviltà che sta mettendo a repentaglio la nostra sicurezza e la nostra salute, azzerando il decoro dell’ambiente e deprimendo il valore delle nostre abitazioni”. Oltre a rivolgersi alla Procura, i residenti hanno scritto anche al Comune, alla Forestale e ai Vigili del fuoco per denunciare il degrado, lo stato di pericolo e l’elevato rischio incendi.