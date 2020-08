Pochi medici negli ospedali di Oristano. Lo denuncia il consigliere regionale dei Progressisti Diego Loi, che parla di “situazione fuori controllo” e chiede l’intervento della Giunta. “Nel reparto di Pediatria del San Martino a breve potrebbero restare operativi solo 7 medici rispetto ad almeno 12 necessari – sostiene – da circa due anni manca anche il dirigente primario, arrivano medici per pochi mesi e non si investe mai sulle competenze”.

Il problema risulta essere molto serio e, aggiunge, “il personale è costretto a turni molto stressanti”. Ora, spiega, “intervenire sugli organici è una priorità assoluta, anche perché sono stati evidenziati gravi problemi in molti reparti, ci sarebbero difficoltà nei Laboratori e in Radiologia sempre al San Martino, problemi che sicuramente non saranno risolti attraverso questa riorganizzazione delle Asl. Serve invece un intervento immediato dell’assessorato competente”.

In generale, prosegue Loi, “è necessaria una maggiore attenzione da parte della Giunta regionale verso tutta la Sanità oristanese – incalza – occorre evitare lo smantellamento e riavvicinare i servizi alle comunità e alle persone, troppo spesso costrette a fare chilometri per vedere garantito il proprio diritto alla salute”.