La riforma della Sanità approderà in Aula giovedì 6 agosto alle ore 10,30. È quindi ormai certo che il testo che ripristina otto Asl con personalità giuridica diventerà legge prima di Ferragosto. A decidere la data di discussione generale della riforma è stata la conferenza dei capigruppo che si è tenuta sotto la presidenza di Michele Pais.

I lavori proseguiranno anche nella mattinata di venerdì 7 e alle 13 è fissato il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Nel pomeriggio si riunirà la commissione Sanità per l’esame delle proposte di modifica. Si tornerà quindi in Aula lunedì 10 alle 11 e le sedute sono previste fino a giovedì 13.