Due incredibili esplosioni hanno sconvolto Beirut, dalle notizie che riportano le agenzie internazionali sarebbe diverse centinaia le persone rimaste ferite, ma si parla anche di un numero imprecisato di vittime.

Dopo che in un primo momento si era parlato di un esplosione in un deposito di materiale pirotecnico, ora si parla di un esplosione in un area in cui erano presenti carri armati.

Le Forze della protezione civile, Croce Rossa stanno cercando di evacuare le persone bloccate sotto le macerie a Beirut.

Il presidente libanese Michel Aoun esorta il Consiglio superiore della difesa a tenere una sessione urgente stasera al palazzo Baabda per affrontare l’esplosione del porto di Beirut, anche perchè spunta l’ipotesi di un attentato. Notizia che viene rilanciata dal Guardian

Il primo ministro libanese Hassan Diab annuncia per mercoledì una giornata nazionale di lutto per le vittime dell’esplosione del porto di Beirut

​In alcune zone della capitale libanese è saltata la corrente, la connessione telefonica funziona a singhiozzo per via dell’esplosione.

L’ufficio del fornitore di energia elettrica libanese a Beirut è stato completamente distrutto.

Il ministro della Salute libanese ha invitato tutti gli ospedali della capitale a mobilitarsi per salvare la vita ai feriti, i fondi saranno stanziati dal bilancio del dicastero. Sul luogo operano 30 squadre della Croce Rossa.