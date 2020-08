Il ministro degli interni libanese ha affermato che il nitrato di ammonio è stato immagazzinato nel porto, che è ciò che ha causato l’esplosione, secondo i media locali.

Dato il suo costo poco elevato, costituisce la base per numerose miscele esplosive, inoltre la sua bassissima sensibilità all’innesco rende gli esplosivi che lo contengono adatti a usi civili o dove sia richiesta una grande sicurezza d’uso.

Il fatto di essere economico, sicuro e di facilissima reperibilità, lo ha reso noto come uno dei prodotti preferiti da organizzazioni terroristiche per la fabbricazione di ordigni.

Il nitrato d’ammonio è anche tristemente noto per essere stato la causa di alcuni dei più grandi disastri industriali mai registrati, come il disastro di Texas City dove un’esplosione pari a circa 3,2 kilotoni, l’equivalente di una piccola testata nucleare, uccise non meno di 581 persone; un altro disastro furono le esplosioni al porto di Tientsin nel 2015, che uccisero 173 persone, di cui la seconda e più potente era dovuta al nitrato d’ammonio, pari a 0,336 kilotoni.