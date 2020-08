“Hezbollah ha offerto al popolo libanese e alle famiglie dei martiri e ferito la più profonda vicinanza e un senso di profondo dolore per questa grande tragedia nazionale che ha afflitto il Libano e il popolo libanese nelle difficili circostanze che sta attraversando il nostro caro paese”.

Hezbollah ha affermato in una dichiarazione che “questa tragica catastrofe e la sua devastazione senza precedenti e le gravi conseguenze a tutti i livelli di umanità, salute, sociali ed economici richiedono a tutti i libanesi e tutte le forze politiche e attori nazionali solidarietà, unità e azione comune per superare gli effetti di questo calvario e reggere con determinazione e volontà di confrontarsi per superare le sfide emergenti”.

Hezbollah ha dichiarato: “In questa triste occasione, salutiamo tutto il personale medico e infermieristico, le organizzazioni umanitarie di soccorso, il personale della protezione civile e i coraggiosi vigili del fuoco per i loro grandi sforzi nel salvataggio, nell’aiuto e nell’assistenza, e abbiamo messo tutte le nostre capacità al servizio del nostro onorevole popolo e dei nostri cari cittadini in caso di necessità”.