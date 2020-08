Riaperto il traffico, verso le 22 di martedì 4 agosto, sul nuovo ponte di Genova, il viadotto Genova-San Giorgio, sulla A10, inaugurato lunedì e sottoposto poi alle verifiche del caso da parte della Direzione di Tronco di Genova di Aspi.

Sono transitate le prime auto sul ponte San Giorgio. C’è già un flusso regolare. Le auto hanno salutato l’apertura suonando i clacson mentre i motociclisti hanno fatto il segno della vittoria con una mano. Il traffico sta scorrendo in entrambi i sensi di marcia.

Ponte Genova-San Giorgio, il viadotto tutto d’acciaio, è finalmente aperto alle auto, ai grandi tir che vanno verso il porto, aperto all’Italia e all’Europa del Nord Ovest.

Dopo la cerimonia di inaugurazione di lunedì, alla quale – vuoi per la pioggia, vuoi per pudore nei confronti dei familiari delle vittime – è mancata la caratteristica della festa, oggi l’ufficio del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera ha pronunciato la sua ultima parola di questa storia infinita, cedendo a Autostrade per l’Italia l’esercizio della viabilità sul nuovo viadotto. Un passo necessario, dopo il certificato di agibilità di Anas, per far riprendere la circolazione dei mezzi su quel nastro lungo 1.067 metri e fatto di acciaio e bitume che tanto vogliono dire per il traffico cittadino e interregionale, per l’economia di una regione e per il saper fare del Paese. Dopo la cessione dell’esercizio, Aspi ha compiuto i suoi primi passi – passi veri prima e passi burocratici poi – sul quel ponte che una volta sgombrato da gonfaloni e bandiere sembra sempre di più il ponte di una nave. Il Direttore di Tronco Mirko Nanni, assieme a alcuni tecnici e ingegneri specializzati, ha effettuato un sopralluogo per vedere se il tratto di autostrada dove ieri è stata allestita la zona per la cerimonia fosse tornato alla normalità, se i guardrail che erano stati rimossi fossero stati rimessi a posto, se il fondo stradale non avesse subìto i danni. Al termine della verifica, steso e firmato un verbale di sopralluogo secondo le procedure previste. è stato dato il via libera.

Intanto vanno avanti le indagini nate dal crollo del viadotto. La procura di Genova ha acquisito le due lettere di contestazione che l’ispettore Placido Migliorino ha inviato ad Aspi nelle quali si parla di un “grave inadempimento” per i cantieri sulla rete genovese e “i termini di attuazione del cronoprogramma dei lavori e delle ispezioni delle gallerie liguri”. Le missive erano state inviate ai pm dal Mit.

Aspi scrive al governo, in due lettere cambia rotta – In una prima lettera del 14 luglio un meccanismo con una scissione proporzionale, un aumento di capitale riservato a Cdp e l’ingresso di nuovi soci, con risorse da riservare agli investimenti e al ripianamento del debito, prima di arrivare alla quotazione. In una seconda missiva, con la data di oggi, due diverse proposte che prevedono da una parte una processo di vendita competitivo, al quale Cdp “potrà” partecipare oppure un processo di scissione con la creazione di una società da quotare creando una public company. E’ il cambio di rotta deciso, che modifica lo schema iniziale, quello contenuto in due lettere che l’ANSA ha potuto visionare che Autostrade per l’Italia ha inviato agli interlocutori di governo. Tra le due scadenze, certo, un confronto che non ha ancora portato ad un accordo.

Genitori di una vittima: ‘La festa aumenta il nostro dolore’ – “Altro che festeggiamenti, altro che orgoglio nazionale. Il nuovo ponte di Genova non è una rinascita, ma il simbolo del fallimento e di 43 vite ingoiate da un ponte fatiscente che qualcuno ha permesso crollasse in qualche modo”. Lo hanno detto Franco e Daniela Fanfani, in un’intervista al quotidiano La Nazione: sono i genitori di Alberto Fanfani, medico morto a 32 anni nel crollo del ponte Morandi insieme alla fidanzata Marta Danisi, 29 anni, mentre lui la accompagnava ad Alessandria dove aveva ottenuto in ospedale il posto a tempo indeterminato come infermiera. Le celebrazioni per l’inaugurazione del nuovo ponte ‘Genova San Giorgio’, ha affermato Franco Fanfani, “è insopportabile per chi come noi ha perso un proprio caro. Serve solo a aumentare il dolore che mia moglie e io portiamo dietro, come tutte le altre famiglie coinvolte. Non è una una rinascita, non c’è niente da celebrare. Altro che sfilate dei politici”. Daniela Fanfani ha parlato di “pianto e dolore. Ogni ponte che vedo mi si chiude lo stomaco. Altro che passerelle. I politici e gli amministratori avrebbero dovuto mettersi sotto il ponte, chinare la testa e vergognarsi di ciò che è successo”. La madre di Alberto ha ricordato che il figlio “stava accompagnando” la fidanzata “a Alessandria, all’ospedale dove aveva ottenuto il contratto a tempo indeterminato come infermiera. Lui stava per prendere la specializzazione in medicina. ‘Potrò fare il medico come sogno da sempre’ mi aveva detto con orgoglio. Avevano anche fissato la data delle nozze: 25 maggio 2019. Erano felici. Erano insieme. E insieme sono morti in quel maledetto crollo”.