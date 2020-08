Intervento della squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Iglesias, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, intorno alle 23:00 per l’incendio di un’autovettura abbandonata nel cavalcavia che collega la statale 130 all’abitato del comune di Uta.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno delimitato parte della sede stradale per procedere alle operazioni di spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni, sarebbero da ricercare nel surriscaldamento di parti elettriche o meccaniche durante la marcia del veicolo prima di essere abbandonato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando stazione di Decimomannu che, giunti sul posto, hanno accertato che il veicolo risultava di origine furtiva.