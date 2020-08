“In parecchi si stanno chiedendo l’origine del fumo che si osserva su diverse aree della Sardegna, immortalato anche da varie webcam, tra cui quella di Cagliari. Può sembrare incredibile, ma esso è originato dal grosso incendio divampato nella Francia meridionale, non distante da Marsiglia e trasportato fino a noi dal forte Maestrale”, lo scrive il meteorologo di Sardegna Clima Onlus Dario Secci, spiegando in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la causa del fumo presente da questa mattina in varie parti dell’Isola.

“Sta transitando ad una quota compresa tra i 600 e i 1200 metri. Un incendio sulla Francia può quindi provocare un risveglio ‘affumicato’ sulla Sardegna”, sottolinea simpaticamente Secci.

