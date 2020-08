I Carabinieri di Padru (Ss), hanno arrestato un uomo e una donna per aver allestito in casa una serra dedita alla coltivazione di marijuana.

Foto:

L’operazione, avvenuta questa mattina, è scaturita dallo sviluppo di alcune informazioni e osservazioni dell’abitazione della coppia sita nella frazione “Budò”, in cui nei giorni scorsi c’è stato un viavai sospetto. I militari hanno quindi perquisito la casa, trovando in un magazzino ad uso cantina una vera e propria serra dedita alla coltivazione della sostanza stupefacente, in cui vi erano: 21 piante alte tra 0,75 e 1,20 m di altezza, 11 piantine dell’altezza di circa 10 cm, 4 steli con infiorescenze in essiccazione, mezzo sacco di 800 grammi con foglie tritate e non.

I due compagni, un 57 enne e una 44 enne di Olbia, avevano creato una vera e propria “greenhouse” all’interno del bagno del magazzino, dove erano garantite le condizioni ideali di crescita delle piante, grazie soprattutto a un idoneo sistema di illuminazione a luce calda alogena e al led, ventilatori, termostati e fertilizzanti per la cura delle piante. Il tutto è stato sottoposto sotto sequestro.

La coppia, già nota alle forze di polizia, è ora agli arresti domiciliari con l’accusa di produzione ai fini di spaccio in concorso, e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari, in attesa del rito per direttissima.