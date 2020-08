“Tutte le consigliere e i consiglieri del centrosinistra hanno promosso un emendamento per ripristinare la linea del Ctm ‘Blu Notte’, il servizio notturno per il Poetto. E il nostro ordine del giorno è stato approvato”. Lo scrive con soddisfazione la consigliera comunale dei Progressisti Francesca Ghirra, con un post su Facebook, in occasione della variazione di bilancio approvata nella giornata di martedì 4 agosto dal Consiglio comunale di Cagliari.

Come racconta la stessa Ghirra, “sindaco e assessore hanno chiesto il ritiro, garantendo che l’azienda stava lavorando per reperire le risorse per riattivarlo. I colleghi della maggioranza di centrodestra si sono astenuti, credendo che così il documento sarebbe stato bocciato. Non sapevano, infatti, che l’astensione contribuisce a garantire il numero legale ma non all’esito del voto”.

In conclusione, scrive Francesca Ghirra, il ripristino del Blu Notte “è stato approvato con i 12 voti del centrosinistra. Speriamo che riprenda presto a circolare”.

Il post di Francesca Ghirra