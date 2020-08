Un incendio si è sviluppato intorno all’ora di pranzo nell’agro del comune di Uri, in località Marroso.

E’ attualmente in corso l’intervento di un elicottero del Corpo forestale. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ittiri.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del vento che sta mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme.